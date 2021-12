Policlínica da Polícia Civil recebe investimento de R$ 3 milhões 

Recurso destinado pelo deputado federal Delegado Antonio Furtado vai melhorar a saúde dos policiais do Estado do Rio.

Estar com a saúde em dia é um dos fatores apontados como fundamentais para desempenhar o trabalho, principalmente, quando o serviço está ligado a cuidar da segurança das pessoas. Para melhorar esse acompanhamento médico dos policiais civis do Rio de Janeiro e seus familiares, o deputado federal Delegado Antonio Furtado destinou R$3 milhões em emendas para equipar e melhorar a estrutura da Policlínica da Polícia Civil José da Costa Moreira.

– O policial precisa, muitas vezes, ter um acompanhamento psicológico, além do atendimento médico. Quando o policial não está bem de saúde, isso afeta a sua família, mas também traz impactos para o serviço público. Ele precisa estar bem para cuidar bem da segurança da população. Por isso a necessidade de investir em um ambiente de cuidado médico com qualidade – explicou o deputado.

O recurso para a Policlínica da Polícia Civil faz parte das verbas destinadas este ano para serem entregues em 2022. Com o dinheiro, será possível adquirir novos equipamentos e fazer a reforma da unidade.

– Esse é um dinheiro que vai ser muito bem aplicado com o objetivo de melhorar a estrutura da policlínica e, assim, trazer mais tarde qualidade nos atendimentos aos policiais e seus familiares. É muito bom termos um deputado preocupado com a saúde dos policiais. – agradeceu Roger Ancillotti,, diretor da Policlínica.

Área social também vai recebe recursos

Para ampliar o serviço social desenvolvido em Volta Redonda, o deputado federal Delegado Antonio Furtado conseguiu a liberação de R$600mil para a construção de um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro Roma, em Volta Redonda.

– Ficamos muito felizes em conseguir essa liberação já no fim do ano. É um recurso muito importante para a cidade de Volta Redonda e para as famílias que são atendidas pelos serviços sociais – afirmou o parlamentar.

Com uma atuação focada nos serviços de assistência social, o Cras atua diretamente com a população para prestar atendimento desde cadastro nos programas do governo, benefícios, cursos e orientações de direito e serviços públicos.

– Esse foi um pedido nosso ao deputado, prontamente atendido. A população de Volta Redonda só tem a ganhar com a implantação de mais um Cras na cidade. Com o Furtado não tem bola perdida. Ele sempre consegue trazer novos recursos para a nossa cidade – declarou Munir Francisco, secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda. Suély Zonta – Assessoria de Imprensa