A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), avisa aos contribuintes que o prazo para pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), exercício de 2021, encerra no próximo dia 30 de dezembro, quinta-feira.

O pagamento, ainda neste ano, evita a inclusão do débito na Dívida Ativa Municipal e ajuizamento de ação judicial, além de atualização monetária e acréscimos de multa e juros. As medidas estão previstas na Lei Municipal nº 1.896/84.

Em caso de dúvidas, a orientação é procurar os guichês 09 e 10 (nove e dez), no Palácio 17 de Julho, sede do Poder Executivo Municipal, de 12h às 17h30. A segunda via do carnê do IPTU 2021 pode ser adquirida pela internet, através do link: www2.voltaredonda.rj.gov.br/463-impostos-e-taxas.