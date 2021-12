De setembro até agora, administração municipal contratou 18 mil para serem realizados

Nos últimos três meses, a prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), agendou mais de 5 mil mamografias. No início do ano, o município apresentava uma demanda reprimida do exame com uma fila com cerca de 3 mil pessoas. No total, foram agendados 5183 exames nos meses de outubro, novembro e dezembro. Desse total, já foram realizados 4379 exames e o restante faltou. A responsável pelo Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria, da Secretaria Municipal de Saúde, Sheila Rodrigues Dias Filgueiras, ressalta a importância dos usuários manterem os seus dados atualizados.

“Muitas vezes, a unidade de saúde onde os usuários são atendidos, não consegue avisar sobre os exames e consultas porque o cadastro está desatualizado. Por isso é muito importante que todos os dados estejam corretos”, explica Sheila.

Além disso, a Prefeitura de Volta Redonda ainda contratou exames para atender o restante da população para os próximos meses. Com isso, o município além de zerar a fila de espera ainda passou a oferecer novos exames, agora com foco maior na prevenção do câncer de mama e rastreamento precoce para aquelas pacientes que já tenham lesões instaladas. Além disso, a administração municipal está adquirindo novos equipamentos para o Centro de Imagem, que fica no Estádio Raulino de Oliveira, aumentando, ainda mais, o número de exames ofertados. Secom VR