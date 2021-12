PRF detém 4 jovens em veículo roubado na Dutra em Barra Mansa

A PRF estava em fiscalização de veículos, durante a Operação Natal 2021, quando abordou um veículo Toyota Etios, no km 287 da rodovia Presidente Dutra, no posto de Floriano, em Barra Mansa. No veículo, com placa de Niterói/RJ, estavam quatro passageiros, sendo o condutor de 22 anos, sua namorada de 18 anos e outros 2 passageiros de 20 e 25 anos. O condutor apresentou somente a CNH, informando que não portava o documento do carro, que seria de seu tio, que havia lhe emprestado.

Ao ser feita inspeção veicular minuciosa, foi constatado que vários itens de identificação estavam adulterados, sendo verificado que o veículo era um clone, e que o original (abordado pela PRF) de mesma marca/cor/modelo, seria emplacado no Rio de Janeiro e constava registro de roubo em 26/09/2021 no mesmo município. Além disso, em revista no interior do veículo foi encontrado um cigarro de maconha e um dichavador (acessório para preparo do cigarro de maconha). A passageira entregou uma trouxinha de maconha que trazia no bolso da bermuda.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos jovens por receptação de veículo roubado e enquadrados, também em posse de droga para consumo. Os três passageiros não portavam qualquer documentação. Em consultas aos sistemas, foi constatado que os passageiros de 20 e 25 anos tinham antecedentes criminais por porte de arma e tráfico, tendo eles alegado que estavam em liberdade condicional. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Barra Mansa para os procedimentos cabíveis.