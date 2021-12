PRF flagra 3 motoristas com CNH suspensa na Dutra

A equipe da 7ª DEL PRF estava em ronda, por volta de 11 horas de domingo, durante Policiamento Ostensivo Dinâmico, na altura do km 227 da Dutra, em Piraí, quando teve a atenção voltada para um Hyundai/HB 20 com placa de São Paulo/SP, tendo como condutora a proprietária de 37 anos. Ao ser feita a consulta dos documentos apresentados, foi constatado que a condutora está com a CNH suspensa de 15/12/2021 a 15/07/2022. Sendo assim, ela foi detida com base no artigo 307 do CTB – Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código, com penas de detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF, tendo a condutora assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimada. Também foi aplicada multa no valor de R$ 880,41, por dirigir com CNH suspensa e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.

Também no domingo, por volta de 11h15min, no km 227 da Dutra, Posto PRF de Caiçara, em Piraí, outra equipe da 7ª DEL PRF em fiscalização de combate ao crime abordou um veículo VW T CROSS, com placa de São Bernardo do Campo/SP, tendo como condutor um homem de 31 anos. Ao ser realizada consulta nos sistemas foi verificado que o condutor estava com o direito de dirigir suspenso de 13/11/2021 a 13/05/2022, sendo detido e enquadrado por dirigir veículo com CNH suspensa. Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF, onde o indivíduo assinou se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. Também foi lavrada a devida multa no valor de R$ 880,41, ficando o veículo retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.

Em nova ocorrência, também no domingo, por volta de 13horas, uma equipe da 7ª DEL PRF em ronda, realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico, teve a atenção voltada para um veículo Fiat/Punto com placa de Jacareí/SP. Durante a abordagem, no km 287 da Dutra, em Floriano, foi constatado que o condutor e proprietário do veículo, de 32 anos, estava com a CNH suspensa de 16/12/2021 a 16/07/2022, caracterizando crime de trânsito. Por ser considerado crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF, tendo o condutor assinado se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado, sendo liberado para responder o processo em liberdade. Foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir com CNH suspensa, no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado.