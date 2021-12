PRF recupera veículo furtado na Dutra, em Resende

Durante fiscalização relativa à Operação Natal 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um veículo Renault Logan, com placa de Belo Horizonte (MG), no início da noite de domingo, por volta das 18h10min, no km 299, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O veículo, de propriedade de uma locadora de veículos, era conduzido por um homem, de 35 anos. Durante consulta da placa nos sistemas foi constatado haver registro de furto em São Paulo (SP), em 23 de julho de 2021. Não havia nenhum registro de recuperação do veículo.

Diante do exposto, o condutor foi detido e a ocorrência encaminhada para a 89º Delegacia de Polícia, de Resende, para registro de recuperação do veículo.