Policiais militares foram acionados no início da tarde de segunda-feira, para verificar uma denúncia sobre suspeitos que estariam com armas praticando o tráfico de drogas na Travessa Veneza, na Avenida Brasília, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

Os agentes se dirigiram até o local e fizeram um cerco. Houve disparos contra a equipe, que revidou. Os suspeitos fugiram, mas dois foram detidos. Na ação foi apreendida uma mochila com 257 pinos de cocaína, 13 tiras de maconha, um rádio de comunicação e anotações do tráfico de drogas.

Os policiais recolheram também uma bolsa com 50 pedras de crack, 60 pedaços de maconha, 45 pinos de cocaína e R$ 42 em espécie. A ocorrência estava sendo registrada na delegacia de Volta Redonda no momento desta publicação. (Foto: Polícia Militar)