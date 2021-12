Um motociclista ficou ferido na noite de segunda-feira ao perder o controle de seu veículo e bater em um muro no cruzamento da Rua Boa Vista com a Avenida Alfredo Moreira, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) socorreu a vítima que foi levado para o Hospital São João Batista. No momento chovia e a pista estava molhada.