Polícia Militar apreende adolescente no bairro Cruzeiro

Policiais militares receberam informações no início da noite de segunda-feira, por volta das 18h05min, sobre uma adolescente, de 15 anos, que estaria traficando nas proximidades da Quadra de Esportes, na Rua Manoel Torres, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral.

Quando os agentes chegaram a suspeita jogou um invólucro plástico sobre o teto da quadra de esportes. A droga foi arrecadada contendo oito pinos de cocaína. No bolso da suspeita os agentes apreenderam R$40.

Os agentes tentaram falar com o responsável da menor, mas não obteve sucesso. Os agentes apreenderam a adolescente que foi levada, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral.

A menor foi autuada no fato análogo ao tráfico de drogas.