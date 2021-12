Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Cruz

Policiais militares receberam informações nesta terça-feira, sobre suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Residencial Ingá, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e ao entrar no condomínio Minha Casa, Minha Vida, observaram vários suspeitos correndo para uma área de mata.

Um dos suspeitos que estava vestido com uma camisa do Flamengo, na fuga ele deixou cair uma bolsa, onde foram apreendidas 47 trouxinhas de maconha e 93 trouxinhas de cocaína. Os agentes fizeram buscas pelo local, mas não conseguiram prender os suspeitos.

As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.