Dois policiais militares salvaram um caminhoneiro de se ferir ou até mesmo perder a vida, no final da noite da segunda-feira (27), no pátio do posto de combustíveis Flumidiesel, no km 276 da Via Dutra, em Barra Mansa. Genildo Francisco de Souza, de 68 anos, estava dormindo na cabine de sua carreta e não percebeu que o veículo estava pegando fogo.

Os PMs estavam passando pelo local quando notaram sinais de fumaça na cabine. Eles foram verificar e viram que o fogo já estava se alastrando. Um dos policiais percebeu que o motorista dormia no caminhão.

Eles então começaram a bater na porta e nos vidros, mas, em sono profundo, o motorista demorou a acordar. Quando ele finalmente saiu, o fogo já estava se alastrando.

Além de acionar os bombeiros, os policiais orientaram outros motoristas para que removessem os caminhões estacionados perto. Os bombeiros apagaram as chamas, mas a carreta foi totalmente destruída.

Mesmo assim, Genildo fez muitos agradecimentos aos policiais. “Eles salvaram a minha vida”, disse, fazendo questão de posar para uma foto com os dois militares. Fernando Pedrosa/Foco Regional – Matéria atualizada