Caminhão guincho tomba na Dutra, em Piraí

Um caminhão guincho, que estava transportando um carro, tombou no final da manhã desta quarta-feira, no km 240, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Piraí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor do caminhão ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Flávio Leal, em Piraí.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O trânsito sofreu congestionamento de aproximadamente quatro quilômetros. O trânsito foi desviado para o acostamento.