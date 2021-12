Incêndio em ônibus foi provocado por briga na Vila

O incêndio que destruiu um ônibus da empresa Transgodoi na madrugada desta quarta-feira, foi provocado por uma briga entre dois homens. Segundo a empresa, um deles quebrou uma das janelas do veículo para se esconder. O outro ateou fogo no ônibus. A informação foi passada pela proprietária do veículo e confirmada pela Polícia Civil.

O ônibus estava estacionado na Rua 4-C, ao lado do antigo Escritório Central da CSN. Segundo foi apurado, o homem, de 40 anos, que estava no interior do ônibus teve ferimentos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima. O agressor confessou na Delegacia de Polícia que ateou fogo no ônibus. Ele vai responder por crime de incêndio.