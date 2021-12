Polícia Militar detém suspeitas de tráfico de drogas, em Itatiaia

Policiais militares do Serviço Reservado (P2) receberam informações na terça-feira, por volta das 17 horas, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por duas jovens, na Rua Maria Elídio, no bairro Jambeiro 2, em Itatiaia.

A informação dava conta que as jovens pegavam as drogas em um terreno baldio e retornavam para servir aos usuários. A equipe foi no local e deu o flagra, onde foram apreendidas cinco pedras de crack, uma trouxinha de erva seca (maconha) e R$48.

Elas teriam confessado que estavam praticando o tráfico de drogas. As duas foram levadas até a Delegacia de Polícia, de Itatiaia. As duas vão responder em liberdade.