Polícia Militar realiza “Operação Criança Feliz” no Santa Rosa II

O comandante da 3ª Companhia do 10º BPMRJ, capitão Silva Cruz realizou um evento nesta quarta-feira, às 9 horas, que deixou as crianças muito felizes, denominado “Operação criança feliz”, para as crianças do Conjunto Habitacional Santa Rosa II, em Valença.

A criançada contou com dois pula-pulas, piscina de bolinha, refrigerantes, biscoitos, algodão doce e a presença de um palhaço, que cantou e fez a diversão. Mas não parou por aí: os pequenos também contaram com a presença do personagem Super-herói, Homem-aranha.

Além da diversão total, os pequenos e até mesmo os adultos, fizeram várias fotos com os policiais e com o Homem-aranha. Foi uma manhã alegre e que jamais ficará esquecida, podendo também ser amplamente levada essa operação “Criança Feliz” a outros bairros da cidade.

Rafaela, mãe de duas crianças que estavam participando, disse que foi um ato muito importante da PM, pois mostra a aproximação com a comunidade, ainda mais com as crianças que ali moram. “A polícia não é só prender e, sim, de certa forma, educar e proteger nossos pequenos”.

O comandante, em sua fala, agradeceu aos pais que puderam levar seus filhos, como também aos policiais da Cia e a todos que, de alguma forma, puderam contribuir para que fosse concretizado o evento de pura diversão e alegria, mostrando o outro lado da Polícia Militar.

O sargento Paiva, comandante de uma das equipes de Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), também fez os agradecimentos a todos pelo carinho, afeto e admiração com que, não só ele, mas todos os policiais foram recebidos para promover a festa e que sempre poderão contar com a presença da Polícia. Também agradeceu aos parceiros que diretamente ou indiretamente puderam dar a sua contribuição.

“O mal só prevalecerá no mundo quando os bons não fizerem nada”, destacou.

3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR

Fica registrado os agradecimentos especiais aos parceiros que contribuíram: Venturão Supermercado, Mercado Cerejinha, Center Pães, Casa do Parafuso, Doce Festa, Gás do Júnior, Depósito MJP, Depósito do Dinei, Depósito Magalhães, Depósito do Cabeludo, Mercado Jumbo, vereador Celsinho do Bar, Padaria Jóia do Nilo, Totonho Materiais de Construção, Totonho Modas, Salão Beleza e Estilo, Mercado Cristal e Ika Vilela Show (som). Fotos e matéria: Sandro Barra