Preso em Barra Mansa suspeito de estuprar a própria mulher

Polícia Civil de Barra Mansa prendeu, na manhã desta quarta-feira (29), um homem de 34 anos suspeito de estuprar a própria esposa, no dia 9 de novembro deste ano, na residência do casal, no bairro Santa Maria II. O crime, segundo apurou a polícia, foi cometido com a mãe da vítima e um montador de móveis dentro da residência. O homem não aceitava o fim do relacionamento com a mulher, iniciado em 2019.

De acordo com o delegado Michel Flkoroschk, a vítima –pouco antes de ser violentada – ligou para marido comunicando que estava rompendo o relacionamento e deixando o imóvel. Ela teria perguntado a ele sobre o que deveria deixar no imóvel.

Em aproximadamente meia hora, o homem chegou à residência e, depois de pegar uma arma, ameaçou a sogra e o montador. Em seguida, levou a esposa para o quarto, onde a teria obrigado a praticar sexo “como forma de castigo pelo fato de estar saindo do relacionamento amoroso”.

Ainda de acordo com a polícia, antes da violência sexual, o suspeito tomou o celular da sogra e do montador de móveis, trancando a porta da casa para que eles não fugissem e chamassem a polícia. Ele ainda teria ameaçado a mulher de morte durante o ato sexual, perguntando se ela havia se ela já havia se despedido dos filhos – frutos de outro relacionamento.

De acordo com o relato da mulher, a violência sexual só foi interrompida quando ela tentou tomar a arma do marido. Os dois teriam saído do quarto para cozinha, quando então o suspeito foi à sala verificar o barulho causado pela sogra ao tentar abrir a porta. Neste momento, ainda conforme o depoimento da mulher, ela se aproveitou para fugir, pulando da varanda para o quintal do vizinho. O marido teria fugido em seguida.

Após a apuração dos fatos, Floroschk pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pelo juiz William Satoshi Yamakawa. O homem foi autuado por estupro, sequestro e cárcere privado. (Foto: Polícia Civil)