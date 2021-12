Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira, um jovem, de 19 anos, suspeito de espancar uma vizinha e atear fogo na residência dela na Rua F2, no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

Segundo a polícia, o suspeito se irritou ao saber que ele estava se mudando para outro bairro, dominada por uma facção do tráfico rival da qual ele faria parte.

O caso aconteceu no dia 1º de outubro deste ano, na Rua F2, no bairro Nove de Abril. Naquele dia, policiais civis tentaram a prisão em flagrante do suspeito, mas ele conseguiu fugir. No entanto, segundo o delegado Michel Floroschk, foi deixada para trás uma granada com a inscrição de uma facção criminosa. A avó do rapaz foi ouvida na ocasião, quando teria confirmado o envolvimento dele com o tráfico.

A prisão preventiva do rapaz foi determinada pelo juiz em exercício da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, William Satoshi Yamakawa. Acompanhado de dois agentes, o próprio delegado de Barra Mansa cumpriu a ordem judicial.

O suspeito foi indiciado lesão corporal, ameaça, associação para o tráfico e posse de artefato explosivo.