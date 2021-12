Anúncio foi feito pelo deputado Jari durante o dia de trabalho na Alerj

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) iniciou, efetivamente, as atividades na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) nesta terça-feira, 28. Ele conversou com o Dr. Marcos Paulo, da vice-liderança Jurídica do PSB; com o professor Evaldo, um colaborador antigo da Alerj; e com Danilo Firmino, também do PSB. Jari também recebeu, em seu gabinete, o vice-presidente da Juventude do PSB de São Gonçalo, Luiz Felipe.

Na conversa, entre outros assuntos, foi abordada a elaboração de Projetos de Lei para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro. Além de falar sobre emprego e renda para a juventude, uma das suas pautas neste período como deputado estadual.

“Foi um dia de muito trabalho, estudo e aprendizado. Tive conversas importantes para tratar de assuntos como a inserção do jovem no mercado de trabalho, ajudando no futuro desta nova geração”, falou Jari, lembrando que esta será uma de suas principais lutas na Alerj.

Deputado na sua Cidade – Jari ainda anunciou que nesta quarta-feira, 29, retorna a Volta Redonda para a segunda edição do projeto “Deputado na sua Cidade”, que será realizado no Retiro. A tenda será instalada nas proximidades das Lojas Americanas do bairro.

A primeira edição aconteceu na Vila Santa Cecília, no último dia 23 de dezembro. O projeto é uma versão ampliada do “Vereador no seu Bairro” e será levado para outros municípios, começando pelo Sul Fluminense. No início de 2022, o “Deputado na sua Cidade” ultrapassa os limites de Volta Redonda e chegando, primeiramente, aos municípios vizinhos.