Zoológico Municipal de Volta Redonda devolve furão à natureza

O Zoológico Municipal de Volta Redonda devolveu à natureza um furão (Galictis Cuja) adulto. A soltura ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 29, em uma área verde da cidade. De acordo com o gerente do ZOO-VR biólogo Jadiel Teixeira, o animal foi encontrado por uma moradora do bairro São João, no fim da tarde de terça-feira (28).

Segundo Jadiel, a hipótese mais provável é que o furão tenha se perdido do grupo durante a chuva que atingiu o município. “A moradora que encontrou o furão acionou imediatamente a equipe do Zoológico para o resgate. O animal foi acolhido por ela, que garantiu um local seguro com água e comida, até a chegada da nossa equipe”, disse.

A equipe de médicos-veterinários e biólogos do Zoológico Municipal constatou – após avaliação – que o furão estava em plenas condições de saúde para devolução ao habitat natural. “O animal está sadio e por isso fizeram a soltura imediata à natureza. Ele foi encontrado assustado, muito acuado, mas ainda assim conseguimos fazer a avaliação. O retorno foi rápido para preservar as suas condições de sobrevivência em seu habitat”, citou o gerente do ZOO.

Os furões são considerados animais de hábitos diurnos, apesar de também apresentarem certo grau de atividade noturna. São, frequentemente, vistos em pares ou em pequenos grupos.

Os moradores ao encontrarem animais silvestres em área urbana podem ligar para o 156 (Central de Atendimento Único) solicitando o resgate. Fotos: Cris Oliveira- Secom