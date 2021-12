Deputado estadual Jari visita prefeitura de Volta Redonda

No encontro com o prefeito Neto, Jari colocou o mandado à disposição da cidade

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve na manhã desta quinta-feira, 30, no gabinete do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. O objetivo do encontro foi colocar o mandato na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Jari é o único deputado estadual de Volta Redonda em atuação na Alerj, neste momento.

“Como deputado estadual vou visitar outros prefeitos e prefeitas da nossa região. Na Alerj, vou trabalhar pelo Sul Fluminense e o Médio Paraíba e colaborar com questões que beneficiem o desenvolvimento, o emprego e a saúde destes municípios”, falou Jari.

Mais do que conversar com os prefeitos municipais, Jari acredita que o contato direto com a população é a melhor forma de acertar com suas ações no poder legislativo. Lançou nas últimas semanas do ano, assim que assumiu a vaga na Alerj, o “Deputado na sua Cidade”. O projeto é uma versão ampliada para o Estado do Rio do “Vereador no seu Bairro”, realizado por ele desde 2013.

As duas primeiras edições, nos dias 23 e 29 de dezembro, foram em Volta Redonda nos bairros Vila Santa Cecília e Retiro, respectivamente. Na próxima semana, o “Deputado na sua Cidade” estará em Pinheiral, das 8h ao meio-dia, na segunda-feira, 03. Na pauta da conversa com os moradores estarão assuntos como Educação e Segurança Pública.