Agentes da Guarda Ambiental de Barra Mansa surpreenderam na madrugada desta quinta-feira, 30, um homem no interior do Parque Municipal Natural de Saudade. Ele foi flagrado quando tentava furtar fios de cobre, com a ajuda de um comparsa que conseguiu se evadir do local.

Com o suspeito foi encontrado um saco contendo cerca de três quilos de fios de eletricidade e uma faca. Ele foi encaminhado para a 90ª DP e autuado em flagrante por furto qualificado. Na delegacia, após verificação, foi constatado que o acusado de 28 anos teria passagem pela polícia pelo mesmo delito praticado em 2019 e também que é morador do bairro Saudade. Após registro do boletim de ocorrência, ele foi detido.

As rondas no Parque de Saudade, bem como em outros equipamentos públicos do município, foram intensificadas em função do recesso das festas de fim de ano. A ação ocorre inclusive durante a madrugada.