Homem é assassinado no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa

Um homem identificado como sendo Matheus Vitor Santos Sant’anna, de 21 anos, foi assassinado na madrugada desta quinta-feira, próximo a um galinheiro na Rua São Marcos, no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa.

O corpo foi encontrado pela manhã. A Polícia Militar esteve no local e deparou com três cartuchos deflagrados de espingarda calibre 12, nas proximidades do corpo.

Matheus era morador do bairro São Francisco. Ele era irmão de Michael Vinicius dos Santos Sant’anna, o “Mexerica”, que foi também assassinado, em maio deste ano.