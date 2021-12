Prefeitura de Volta Redonda paga abono do Fundeb para todos os profissionais da Educação

Com sanção da lei que altera regulamentação do fundo, bônus foi estendido para outras categorias além dos professores

Dois dias depois de pagar a segunda parcela do abono do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) para professores da Rede Municipal, a Prefeitura de Volta Redonda pagou nesta quinta-feira, dia 30, R$ 3 milhões em abono para cerca de mil profissionais de outras funções da secretaria de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O bônus foi estendido a outras categorias, graças à sanção presidencial da Lei Federal 14.276, de 2021, que ocorreu nesta semana e modifica regulamentações do Fundeb.

Serão pagos R$ 3 mil por matrícula. Para que o pagamento do abono possa ser efetuado ainda neste ano, uma sessão extraordinária na Câmara Municipal foi realizada na manhã desta quinta-feira, a pedido do prefeito Antonio Francisco Neto, para que o pagamento fosse aprovado.

“Mais uma vez, obrigado aos vereadores, em nome desses mais de mil funcionários que serão beneficiados. Em nome dos profissionais, quero também agradecer à (secretária de Educação) Tetê, que brigou muito para que isso acontecesse”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves, afirmou que a prefeitura aguardou a alteração da lei, que amplia a definição de “profissionais da educação” para áreas administrativas das escolas. Ela explicou como irá funcionar a divisão dos recursos do Fundeb com a aprovação da nova legislação.

“Antes, 70% dos recursos do Fundeb só podiam ser usados para o professor, e o restante para manutenção, para a estrutura das escolas, além dos outros funcionários, que também tinham seus salários custeados por esses 30%. Agora, poderemos usar os 70% para todos os profissionais, caso sobrem recursos, conforme prevê a legislação”, explicou Tetê.

Com a folha de pagamento do abono liberada e o depósito feito pelo Governo Municipal ainda nesta quinta-feira, o prazo máximo de disponibilização do dinheiro para o funcionalismo é de 48h, de acordo com o horário de funcionamento bancário. A previsão é que o abono esteja nas contas dos profissionais até a próxima terça-feira, dia 4 de janeiro. Lembrando que, de acordo com o previsto em lei, o pagamento do abono possui desconto do Imposto de Renda, e o valor líquido médio a ser pago será em torno de R$ 2,5 mil.

Abono, 1/3 de férias e reajuste

Na última terça-feira, a prefeitura pagou a segunda parcela do Fundeb para os professores da Rede Municipal, somando R$ 4,5 mil por matrícula. Além do abono, profissionais da Educação também receberam adiantamento de 1/3 das férias neste mesmo dia. A primeira parcela do bônus foi depositada em novembro.

A partir de janeiro de 2022, os professores da Rede Municipal também receberão um aumento salarial. A prefeitura passará a pagar o piso nacional da categoria, um acréscimo de aproximadamente 20%. O pagamento será feito retroativo a janeiro de 2021.