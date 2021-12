Uma carreta saiu da pista (deu um “L”) no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 1130min, no km 257, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do Belvedere, no principal acesso a Barra do Piraí.

O trânsito teve retenção e fluiu no sistema siga e pare. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.