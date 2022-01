Ação voltada ao mercado de trabalho será das 9h às 12h, na Feira Livre do Parque das Águas

A prefeitura de Resende, através de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Indústria, Comércio e Turismo, e Assistência Social e Direitos Humanos, realiza a primeira edição do projeto “Sine Itinerante” de 2022, neste próximo domingo, dia 2. A ação acontecerá na Feira Livre do Parque das Águas, no período da manhã, das 9h às 12h.

No primeiro “Sine Itinerante” do ano, uma equipe estará à disposição em uma tenda montada na tradicional Feira Livre. Serão oferecidos os seguintes serviços: agendamento do Seguro-Desemprego, cadastro de novos currículos e orientações sobre a nova carteira de trabalho digital.

-Já iniciamos 2022 com uma nova edição do Sine Itinerante para atender toda a população que passará pela Feira Livre do Parque das Águas. Outras edições estão previstas para este novo ano com o objetivo de oferecer serviços de cidadania e incentivo ao mercado de trabalho. Com o Sine Itinerante, conseguimos atender as demandas dos munícipes que não conseguem ir até a sede durante a semana – disse o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz.

Este projeto teve início no município em 2018 e percorria diversos locais, e uma vez por mês ficava nas unidades dos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). As atividades foram interrompidas devido à pandemia da Covid-19, mas vem sendo retomadas gradativamente.

O Sine Resende funciona na Rua Gulhot Rodrigues, n°275, no bairro Comercial. Mais informações pelo telefone: (24)3360-6238.