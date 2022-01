Ladrões arrombaram na madrugada de sexta-feira, uma porta e danificaram outras para entrar a loja A MP Trafos Engenharia, localizada na Rua 2, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Câmeras de monitoramento foram danificadas, mas policiais estão analisando as imagens gravadas. De acordo com o funcionário, diversas gavetas do local foram reviradas. O crime foi registrado na delegacia de polícia. Até o momento não havia sido divulgado o que foi furtado do estabelecimento comercial.