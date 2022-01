Um motociclista morreu na manhã deste domingo, 2/1, ao colidir de moto contra um caminhão na estrada Valença – Barra do Piraí, (RJ 145). Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas ao chegar no local, a vítima reconhecida sendo Wilson Antônio Carmo da Silva, 29 anos, não apresentava mais sinais vitais.

De acordo com informações do motorista do caminhão baú, de 43 anos, ele seguia sentido Centro, onde iria fazer entregas em um supermercado, quando na pista contrária seguia o motociclista e ao tentar cortar uma outra moto, perdeu a direção e bateu contra o caminhão.

Policiais militares da 3ª Cia, preservaram o local do acidente, que não prejudicou o trânsito. Após o trabalho da perícia criminal, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, (IML), de Volta Redonda. Agentes da Polícia Rodoviária Estadual, (BPRv), fez o registro na 91ª Delegacia de Polícia. Fotos: Sandro Barra