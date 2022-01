Polícia Militar apreende drogas em Barra do Piraí

Policiais militares do GAT da Japa (Grupo de Ações Táticas) receberam denúncias na noite de sábado, por volta das 20h40min, sobre suspeitos que estariam traficando na Rua Manuel Ferraz Bueno, nas proximidades do número 352, no bairro Santa Barbara l, Barra do Piraí.

Durante a chegada dos agentes, os jovens, de 22 e 19 anos, jogaram uma meia preta onde os agentes encontraram 15 embalagens de cocaína, 21 de craca e R$190. Os suspeitos foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.