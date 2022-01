Homem é morto a facadas na BR-393, no Centro de Volta Redonda

Um homem, ainda não identificado e com idade entre 40 e 50 anos, foi assassinado a facadas na madrugada desta segunda-feira, no trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), próximo ao Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Centro de Volta Redonda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima não portava documentos. Segundo a perícia, a vítima levou três golpes, dois sob as axilas e o outro no pescoço. Um pedaço da faca ficou cravado no corpo. Um celular e uma nota de R$ 2 foram encontrados junto ao cadáver.

O corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros e levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, da cidade. A polícia não tem detalhes do crime.