Trabalhos envolveram remoção de árvore, galhos e detritos caídos, além de limpeza de bueiros

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda iniciaram o ano novo com muito trabalho de limpeza, por conta das chuvas do último fim de semana. De acordo com a subsecretária de Infraestrutura, Poliana Gama, houve queda de galhos de árvores em diversos pontos da cidade.

“Removemos uma árvore na Avenida Radial Leste, no Aero Clube, e estamos removendo muitos galhos em bairros como o Açude, por exemplo. Também estamos limpando, desobstruindo bueiros que encheram com detritos trazidos pela chuva, além de fazer a limpeza preventiva em outros”, contou Poliana.

Além do recolhimento de galhos e a limpeza de bueiros, as equipes também atuam na capina, roçada, remoção de entulhos e limpeza de vias e outros espaços públicos, como a Via Sérgio Braga, no bairro Conforto; Avenida dos Trabalhadores, no Centro; o canteiro próximo ao acesso à Ilha São João, no bairro Barreira Cravo; e alguns pontos do bairro Pinto da Serra; entre outros bairros. Fotos: divulgação Secom/PMVR.