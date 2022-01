Policiais militares receberam informações na noite de domingo, por volta das 22h35min, sobre o tráfico de drogas que estava ocorrendo na Rua B, no bairro Santa Rosa II, em Valença.

Os agentes foram até o local e depararam com um adolescente, de 17 anos, que ficou nervoso com a presença da viatura policial. Durante abordagem os policiais apreenderam numa pequena bolsa que carregava junto ao corpo duas tiras de erva seca prensada envolta em plástico (filme), um pino plástico com cocaína e R$ 60.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Valença, com uso e consumo próprio de drogas. O adolescente foi liberado em seguida.