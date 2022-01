Policiais militares prenderam no domingo, um jovem, de 25 anos, por agredir a companheira dele na residência do casal no bairro Jardim Independência, em Quatis.

A vítima, que não teve a idade divulgada, foi encaminhada pelos policiais militares ao Hospital São Lucas, no Centro de Quatis. Segundo os agentes, o homem foi preso e levado padra a delegacia. Ele vai responder por lesão corporal com base na Lei Maria da Penha.