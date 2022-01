Agentes do 37º BPM prenderam na madrugada desta segunda-feira, por volta de 1h30min, um suspeito de 35 anos, com drogas na Rua dos Rouxinóis no bairro Jardim Primavera, em Resende.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito que teria confessado estar realizando a venda de drogas. Em frente ao posto de saúde os agentes apreenderam uma bolsa contendo 60 pinos de cocaína e a quantia de R$ 185,00 em espécie. O suspeito foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Ele permaneceu preso.