Um carro pegou fogo na tarde desta terça-feira, por volta das 16h30min, na Rodovia Joaquim Mariano de Souza (RJ-161), via de acesso a Vargem Grande, na zona rural da cidade, sentido Pedra Selada, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar o fogo que consumiu boa parte do veículo. O condutor saiu do veículo ao iniciar as chamas. As portas estavam abertas quando o fogo atingiu o carro. Ninguém ficou ferido. Foto: Redes sociais