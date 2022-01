Encontro com vereador Sidney Dinho tratou de temas como saúde, educação e segurança pública

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta segunda-feira (3) em seu gabinete, no Palácio 17 de Julho, o novo presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda para o ano de 2022, o vereador Sidney Dinho. Segundo o prefeito, no que depender dele e do vereador, a união entre os poderes Legislativo e Executivo será constante.

“Desejo a ele toda a sorte no seu mandato e estaremos à disposição para o que a Câmara precisar. Vamos caminhar juntos para continuar recuperando Volta Redonda e melhorando os serviços para nossa população”, frisou Neto, que também esteve acompanhado do vice-prefeito, Sebastião Faria.

Durante o encontro, Dinho e Neto conversaram sobre assuntos relacionados à Saúde do município, como a implantação do tomógrafo no Hospital Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro); e temas ligados à segurança pública, como os investimentos e implantação das câmeras na cidade; além de reformas das escolas, infraestrutura e outros assuntos.

“Hoje (segunda-feira), foi meu primeiro dia de trabalho como presidente da Câmara e aqui compareci para estreitar a harmonia dos poderes em prol da população. Colocamos o Poder Legislativo à disposição para o que for melhor para Volta Redonda. Seguimos firmes e unidos, com o mesmo objetivo de recuperar o município que tanto amamos”, afirmou Dinho. Foto: divulgação Secom/PMVR.