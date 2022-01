O 5º CPA fica em primeiro lugar em cumprimento de metas do ISP

O 5º Comando de Policiamento de Área, órgão que coordena os batalhões responsáveis pela segurança em 20 cidades da região, foi o primeiro colocado no cumprimento das metas estabelecidas pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) para 2021. O resultado foi alcançado com o balanço do segundo semestre, sendo que, nos primeiros seis meses do ano passado, o CPA já tinha obtido também o primeiro lugar entre os sete existentes no estado do Rio de Janeiro.

As metas são fixadas para vários tipos de modalidade de crimes, sendo que quatro indicadores têm mais peso na avaliação. Na área coordenada pelo 5º CPA houve redução de 4% nas letalidades violentas (homicídios), 29,4 nos roubos de veículos e de 21,1% em roubos de rua e roubos de carga.

Sediado na Risp (Região Integrada de Segurança Pública), na Vila Mury, em Volta Redonda, o CPA coordena o 10º BPM (Barra do Piraí), o 28º BPM (Volta Redonda), o 33º BPM (Angra dos Reis) e o 37º BPM (Resende), contando com um efetivo de cerca de dois mil homens nessas unidades. Além deste resultado conjunto, o CPA comemora ainda o fato de o BPM de Angra dos Reis ter se colocado em primeiro lugar também no cumprimento de metas em todo o estado.

“Tivemos praticamente um prêmio dobrado”, comentou o, coronel Marcelo Malheiros, que está à frente do 5º CPA desde meados de abril do ano passado, quando o comando se encontrava na terceira posição. Ele veio para a região transferido do 2º CPA, sediado na Zona Oeste do Rio, depois de também se destacar como primeiro colocado no cumprimento de metas em todo o estado no segundo semestre de 2020.

Malheiros destaca que, além das metas fixadas pelo ISP, o comando também estabelece as próprias metas a serem atingidas pelos batalhões. Para ele, o resultado do ano passado reflete, consequentemente, numa melhor avaliação do trabalho da PM pela população. “É uma avaliação positiva do que o comando geral determina pra gente. Motivo de reconhecimento e orgulho. Isso reflete na sociedade de uma maneira em geral, porque é reconhecimento da segurança”, disse Malheiros, ressaltando ainda que o desempenho resulta em um prêmio pecuniário a todos os policiais das unidades coordenadas pelo CPA.