Policiais militares apreenderam no final da manhã de segunda-feira, por volta das 10h40min, um adolescente, de 15 anos, com 11 pinos de cocaína e R$ 200,50 em dinheiro, na esquina das ruas Adelina Martins Barbosa e Rua 7, no bairro Cruzeiro, em Pinheiral.

Ele foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Pinheiral, onde foi feita a ocorrência Policial. Foto: Polícia Militar