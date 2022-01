Policiais militares apreenderam na segunda-feira, várias drogas em uma ação no Residencial Ingá II, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Um suspeito fugiu e descartou uma sacola com 70 pinos de cocaína e 72 sacolés de maconha. As drogas foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.