Policiais militares prenderam na tarde de segunda-feira, por volta das 15h30min, um jovem de 20 anos, com drogas na Rua Dois Irmãos no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os policiais foram até o local e depararam com cinco homens armados. O jovem que não estava armado foi apreendido com 110 Pinos de cocaína, 10 tiras de maconha, 56 pedras de crack, R$ 44 em espécie e uma folha com etiquetas para drogas.

O jovem e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.