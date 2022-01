Beneficiados foram pessoas em situação de vulnerabilidade social internadas na unidade de saúde. Doações serão periódicas ao longo do ano

A Fábrica Municipal de Faldas Ilda Mamede Ferreira realizou esta semana mais uma doação de fraldas descartáveis. Ao todo foram entregues 1.580 unidades, sendo 480 geriátricas e 1.100 infantis. Desta vez os beneficiados foram os pacientes em situação de vulnerabilidade social internados no Hospital Municipal Munir Rafful (HMMR). A próxima doação será para o Hospital Municipal São João Batista (HSJB).

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que o Hospital Munir Rafful, conhecido como Hospital do Retiro, gasta mais de 4.000 fraldas por mês com esses pacientes.

“Já fechamos um acordo com a direção do hospital para que essas doações aconteçam ao longo do ano. Vamos aumentar a quantidade de doação de fraldas geriátricas, cuja demanda é maior, que serão realizadas a cada 15 dias. Já as infantis serão entregues a cada 30 dias”, detalhou o secretário.

A fábrica

Coordenada pelo Banco da Cidadania, a Fábrica Municipal de Fraldas, que estava fechada há quatro anos, voltou a funcionar em outubro do ano passado. Além das infantis, o local passou a confeccionar também fraldas geriátricas. A unidade, que funciona no bairro Ponte Alta, serve ainda como oportunidade de emprego para jovens que participam do programa Protegendo a Infância e Adolescência. Eles aprendem a fabricação de fraldas, recebendo uma ajuda de custo mensal, uniforme e passagem. Desta forma, o projeto se torna um importante instrumento social e de promoção de saúde.

Mensalmente, são confeccionadas 500 fraldas geriátricas e mil infantis, que são destinadas às Instituições de Longa Permanência e aos programas assistenciais do município, além da rede de saúde.

Os primeiros beneficiados com as fraldas produzidas na fábrica foram os abrigados do Lar dos Velhinhos (LVVR), da Legião da Boa Vontade e da Instituição de Longa Permanência para Idosos, João Miguel da Silva, conhecido como Asilo Dom Bosco, cuja maioria faz o uso permanente dessas fraldas.

“Nosso objetivo é de solidificar a parceria entre a Prefeitura Municipal e a direção dessas entidades, assim como o bem-estar dos idosos que são assistidos por eles”, disse Munir.