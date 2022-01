Deputado ainda apresentou projeto que regulamenta audiências públicas no âmbito estadual e protocolou documento que pede melhorias para o Hospital Regional

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) participou, na tarde desta quarta-feira, 05, da primeira sessão extraordinária da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). A reunião, convocada pelo presidente da Casa, o deputado André Ceciliano (PT), debateu o veto do governador ao Projeto de Lei 5181/2021 sobre o sistema de proteção dos militares.

Além de se apresentar formalmente para os outros parlamentares, Jari se posicionou a favor dos agentes de segurança pública. “Tenho o compromisso de defender as classes que zelam pela nossa vida”, afirmou.

Jari também apresentou seu primeiro Projeto de Lei, como deputado estadual, que regulamenta as realizações de audiências públicas no âmbito estadual. De acordo com a proposta, não poderão ser realizadas em datas que dificultem a presença da população, como feriados, segundas e sextas-feiras com feriados nas terças e quintas-feiras, véspera de Carnaval e entre Natal e Réveillon.

“Com este projeto, reafirmo os alicerces dos meus mandatos no legislativo. A participação popular e o controle social. Acredito na participação efetiva da população como instrumento fundamental para a criação de políticas públicas eficazes”, falou o deputado.

Jari ainda protocolou Indicações ao governo do estado pedindo melhorias no Hospital Regional Zilda Arns para melhor atender a população do Médio Paraíba. Os documentos são fruto de visita à unidade, no bairro Roma, em Volta Redonda, assim que assumiu a vaga na Alerj.

“Agora, no cenário pós-pandemia, verifiquei a necessidade de adequar o Hospital Regional aos serviços para quais foram projetado originalmente. A ampliação no número de enfermarias e a instalação do Centro Cirúrgico, previsto inicialmente, constam nos documentos”, citou.

Dia também foi de reunião com outros parlamentares

Antes do início da sessão extraordinária, realizada no plenário da Alerj a partir das 15h, o deputado Jari esteve com o presidente da Casa, André Ceciliano. Ele conheceu alguns dos projetos do colega e agradeceu o acolhimento do presidente desde que assumiu o mandato de deputado estadual. Jari ainda esteve no gabinete do deputado estadual, Waldeck Carneiro (PT), onde conversaram sobre projetos para melhorar a qualidade da Educação no estado.