Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira, o homem suspeito de ter ateado fogo na companheira, de 49 anos, na noite de terça-feira, na casa do casal na Rua Pinto Ribeiro, no Centro de Barra Mansa.

A vítima que está internada na Santa Casa de Misericórdia, contou que o homem jogou um produto inflamável no corpo dela e fugiu em seguida. A mulher sofreu queimaduras de segundo grau no rosto e no tórax superior e que o estado de saúde dela é estável.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, como feminicídio.