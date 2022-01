Uma caminhonete capotou na manhã desta quinta-feira, após colidir contra um carro nas proximidades da linha férrea, na Via Sérgio Braga, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o motorista da caminhonete saindo pela janela do veículo capotado. A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e foi informada que a corporação não foi solicitada para o atendimento do acidente. Não há informações sobre os ocupantes do outro carro.