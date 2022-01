Chuvas provocam alagamentos na Vila

As chuvas que atingiram a região provocaram alagamento em vários pontos da Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Os bueiros nas proximidades do Colégio Manuel Marinho não foram suficientes e o nível do alagamento chegou ao nível de pelo menos 15 centímetros.

ANGRA DOS REIS

Em Angra dos Reis também choveu bastante. Na Serra de Angra, houve alagamento em vários pontos. Dentro de um dos túneis a água estava num nível bem elevado. A enxurrada tomou conta da pista e motoristas tiveram que tomar cuidado para evitar acidentes.