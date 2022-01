Homem assassinado a facadas era policial

O homem que foi encontrado morto com várias facadas na madrugada da segunda-feira, era um policial penal lotado na Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária).

Maximiliano de Souza Soares, de 34 anos, foi assassinado no trecho urbano da BR-393 (Lúcio Meira), nas proximidades do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no Centro de Volta Redonda. Ele não portava documentos. Nada foi levado do policial. Maximiliano estava licenciado. Próximo ao corpo foi encontrado um celular e uma nota de R$ 2. A faca utilizada no homicídio quebrou e um pedaço ficou no corpo da vítima.

O Portal dos Procurados, do disque denúncia, está oferecendo recompensa de R$ 5 mil a quem der informações que levem à prisão do assassino. Informações podem ser dadas ao disque denúncia pelo WhatsApp número (21) 98849-6099 ou pelo fixo (21) 2253-1177. O anonimato é garantido. (Fotos: Reprodução / Evandro Freitas)