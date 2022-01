O homem, de 26 anos, que seria de confiança do chefe de uma facção criminosa, foi preso pela Polícia Militar no fim da tarde desta quarta-feira (5), durante uma ação policial que aconteceu quando o suspeito estava indo entregar uma carga de entorpecentes no bairro Vadinho Fonseca, em Valença.

Segundo policiais militares, o suspeito não esboçou reação ao ser abordado. Além do material entorpecente que foi encontrado com ele, em sua residência na Rua Edson Giesta no bairro Biquinha, após revista no guarda-roupas do mesmo, foram encontrados o restante do material, 61 pinos de cocaína, 486 tabletes de maconha, R$ 465,00 em espécie e quatro aparelhos celulares.

Ele foi encaminhado para 91ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis. Na unidade policial o suspeito disse que recebia certa quantia em dinheiro por semana para armazenar e distribuir a droga enviada pela facção. Ainda de acordo com informações da polícia, o homem já tinha passagem pelo mesmo crime, ele ficou preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes. Foto: Sandro Barra