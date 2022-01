Morre mais uma vítima do acidente na Rodovia do Contorno

Morreu na madrugada desta quinta-feira, por volta de 1h30min, Gilson Ermílio de Alcântara, de 57 anos, a segunda vítima do acidente do último dia 31, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. A vítima estava internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital São João Batista, mas seu quadro piorou e não resistiu aos ferimentos.

No acidente, morreu pouco depois no mesmo hospital, Eduarda Gomes Reis, de 23 anos. O acidente ocorreu em frente ao Jardim Mariana. Uma menina de 8 anos e outras três pessoas ficaram no acidente.