Policiais civis, comandados pelo delegado Michel Floroschk prenderam, em flagrante, na manhã desta quinta-feira, o suspeito de ter ateado fogo em sua companheira, Rosa Cristina da Silva na noite da última terça-feira, por volta das 23h30min, na Rua José Coutinho Carvalho, 342, no bairro São Francisco, em Barra Mansa, RJ.

O suspeito foi preso foi conduzido à Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. Segundo os agentes, as provas colhidas demonstraram que o suspeito agiu consciente e voluntariamente. O autor dos fatos confessou o delito, dizendo que as agressões entre o casal faziam parte do cotidiano.

O crime aconteceu depois de uma discussão banal. A vítima continua internada com graves queimaduras pelo corpo.