Abertura da comporta de represa alaga dois bairros em Barra do Piraí

A abertura da comporta da represa de Santana, em Piraí, por volta das 5 horas desta sexta-feira (7) está causando alagamentos em pelo menos dois bairros de Barra do Piraí. Segundo a Secretaria de Defesa Civil da prefeitura, há registros de inundações no Centro e na Oficina Velha. O volume do Rio Paraíba do Sul, outro que corta a cidade, também aumentou.

O secretário interino de Defesa Civil, Wlader Dantas, disse que a cidade atingiu a chamada “planície de inundação, as margens imediatas dos rios”. Por causa das chuvas e da abertura da comporta, a cidade passou do estado de alerta para emergência.

“As enchentes são as próprias elevações de nível dos rios, independente de causarem ou não transtornos maiores. Assim sendo, estamos neste estágio que é de emergência, podendo, ou não, haver as chamadas enchentes. A população deve permanecer em alerta constante”, disse Dantas. (Foto: Defesa Civil / Barra do Piraí) Fernando Pedrosa