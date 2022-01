Um acidente ocorrido no início da tarde desta sexta-feira, envolveu uma carreta que deu um “L” e dois carros no km 279 da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve engarrafamento no local e não houve feridos.

Os motoristas foram orientados a preencher uma Declaração de Acidente de Trânsito (DAT). Houve pequena retenção por conta da curiosidade dos motoristas. A pista foi totalmente liberada por volta das 16 horas. Foto: PRF